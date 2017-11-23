Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enzo Ikah, Kongo’da sabotaja uğrayıp düşürülen bir uçağın pilotu olan babası ve hostesi olan annesini kaybettiğinde, 4 aylıktı. Çocukluk yıllarını anneannesinin yanında geçiren Ikah, 11 yaşına geldiğinde müzikle tanıştı. Ikah, önce akordeon, ardından da gitar çalmaya başladı. Yükseköğrenim için Fransa’ya giden Ikah’ın hayatını ülkesi Kongo’ya döndükten sonra bestelediği bir şarkı değiştirdi. Maden ocağında çocukların hayatlarını kaybetmesine tepki gösteren, faaliyetleri sebebiyle hükûmeti eleştiren Ikah, bestelediği parçayla tepkileri üzerinde topladı. 2009 yılında gözaltına alınan ve işkenceyle dişleri sökülen Ikah, 10 yıl hapse mahkûm edildiği cezaevine götürülmek üzereyken, askerlere rüşvet vererek kaçtı. Uçağı İstanbul’a indikten sonra transit vizesi olmadığı için Fransa’ya gitmesine izin verilmeyen Ikah, mülteci olarak Türkiye’de kaldı. Ikah, günlerini parklarda, tren istasyonlarında uyuyarak geçirdi. İşte bugünlerde eşyalarını taşıdığı müzik aletleri satılan atölyenin sahibi, gitarlarından birisini Ikah’a hediye etti. O gitar, Enzo Ikah’ın hayatında bir başka dönüm noktası oldu. Gitarla önce sokaklarda müzik yaptığını, ardından “bAndista” adlı grupla şarkılarını seslendirmeye başladığını belirten Ikah, Türkiye’ye geldikten sonra 7 albüme imza attı. İlki çocuklara masallar olmak üzere iki de kitap yazdığını anlatan İkah, anneannesini anlattığı ikinci kitabı için yayınevi aradığını ifade etti. Ikah, Kongo’ya dönüp bedava eğitim verilen okullar yapmayı istediğini anlattı.