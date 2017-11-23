Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleşen programda, tiyatroda geçen 54 yıllık süreç, sanatçının yönettiği ve rol aldığı tiyatro oyunları, dizi ve sinema filmleri, dublaj çalışmaları, jüri üyelikleri ve ödülleri konuşuldu. Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Göktay “Anılmak çok önemli, hepimiz bir gün toprak olup gideceğiz, bir mezar taşı başımızda olacak şu veya bu sebeple ecel-i kaza, ecel-i müsemma nitekim öleceğiz ama arkamızda, baki kalan bu kubbede iyi ve hoş bir seda bırakmak çok önemlidir” dedi.