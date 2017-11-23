Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serkan Kaya, ‘Kara Gözlüm' şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçmişti. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Yerlitaş'ın şehitler için söylediği skandal sözler sonrası gelen tepkiler üzerine Kaya, klibi yayınlamaktan vazgeçti.

Klip yeniden montaja girecek ve ünlü modacının olduğu sahneler çöpe atılacak.

Neslihan adında bir arkadaşının doğum gününe katılan Nur Yerlitaş, İnstagram hesabından canlı yayın yaptığı sırada, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı.