Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, "Amann banane şehitler mehitler" söylemiyle sosyal medya'da şok etkisi oluşturmuş ve büyük tepki çekmişti.

DEMET AKALIN DA AFFETMEDİ

Nur Yerlitaş'a bir tepki de yakın arkadaşı Demet Akalın'dan geldi. Sosyal medya hesabını çok aktif kullanan Demet Akalın, Nur Yerlitaş'ın hesabını takipten çıkardı. Akalın'ın bu hareketi "Demet böyle hassas konularda kimseyi affetmez" yorumlarına neden oldu.



"TEPKİMİ BÖYLE GÖSTERİYORUM"

Demet Akalın'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; "Nur Yerlitaş'ın sözlerine çok üzüldüm. Tepkimi böyle gösteriyorum" dediği öğrenildi.