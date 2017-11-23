Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağan Atakan Arslan’ın 21 Haziran 2016’da bir televizyon kanalında yayınlanan programda, daha önce çekilen videoda "Murat" isimli bir kişiyle yaptığı röportajın yayınlandığı anlatıldı.



Murat isimli kişinin, "Türk halkına başka söyleyeceğiniz bir şey var mı?" sorusuna şüpheli Arslan'ın cevaben söylediklerinin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" kapsamında değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, suç kapsamının, Adalet Bakanlığının iznine tabi suçlardan olduğu kaydedildi.

Bu nedenle izin istenen bakanlığın soruşturma izni verdiği ifade edilen iddianamede, şüpheli Çağan Atakan Arslan hakkında TCK'nın "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 30.1 maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.