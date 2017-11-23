Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nur Yerlitaş, dün akşam Neslihan adındaki bir arkadaşının doğum günü etkinliğine katıldı. Katıldığı doğum günü etkinliğindeki geceden görüntüleri sosyal medya aracılığıyla paylaşan Nur Yerlitaş, şehitlerimiz ile ilgili kullandığı skandal sözlerle büyük tepki topladı.

Instagram'dan canlı yayın gerçekleştiren Nur Yerlitaş, görüntülerde şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyordu. Konuşma sonrasında ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

Ünlü modacının bu görüntülerine takipçileri tarafından sert bir şekilde tepki geldi. Nur Yerlitaş'a sarf ettiği bu sözlerinin ardından takipçileri, "Size yakışmadı yazık", "Ekran önünde sevimli görünen yüzünüz göstermelikmiş" , "Onlar olmasa siz o masada oturabilir miydiniz?" ve "Siz ve söyleminiz çok çirkindi esefle kınıyorum sizi" gibi yorumlarda bulundu.

Modacı Nur Yerlitaş, arkadaşının doğum günü partisinde Instagram üzerinden canlı yayındaki konuşması esnasında kullandığı ifadeler nedeniyle meydana gelen bu tepkilerin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘’ŞEHİTLER MEHİTLER AMAN YETER’’

Bir ara Instagram'dan canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, görüntülerde şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyor. Konuşma sonrasında ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.

İŞTE, NUR YERLİTAŞ’TAN GELEN AÇIKLAMA…

Nur Yerlitaş gelen yoğun tepkiler üzerine şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"Ben Nur Yerlitaş.

Benim hayata bakışımı, duruşumu beni uzaktan yakından tanıyan herkes bilir. Ucuz bir yanıltma taktiğiyle beni tüm sevenlerimin gözünde karalamaya çalışan kötü ruhlar asla sevinmesinler çünkü ben o kalıplara sığdırılamayacak kadar büyük yüreği olan bir kadınım.

Çirkin ve kirli iştahlarıyla sosyal medyaya servis ettikleri kısacık görüntülerin aslı şudur: sevenlerimin benden sık sık talep ettiği canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin 'şehitler var' yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde ben de 'napayım Allah Allah istediklerini söylesinler' dedim. Benim bu bir cümlemi alarak yaktıkları bir ateşe beni atmaya çalışan bu kirli kalpli insanların rahatsızlığım sebebiyle düzenli ilaç alıyor olmakla içki içemediğimi unutup Elimdeki soda bardağına “içki” demesi de aynı yozlaşmış zihniyetin ürünüdür.

Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez.

Allah ıslah etsin onları diyorum ve takdiri siz değerli kamuoyuna bırakıyorum.

Saygılarımla."