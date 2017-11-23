Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nur Yerlitaş, İnstagram'dan canlı yayın yaptığı sırada, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerden sonra ünlü modacıya sosyal medyadan ve sanat camiasından tepki yağdı. Ünlü modacıya son tepki şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi.Ekinci, "Bu işin peşini bırakmayacağım. O bu camiadan silinecek" dedi.

(Haberturk)