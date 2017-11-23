Nur Yerlitaş, İnstagram'dan canlı yayın yaptığı sırada, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerden sonra ünlü modacıya sosyal medyadan ve sanat camiasından tepki yağdı. Ünlü modacıya son tepki şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi.Ekinci, "Bu işin peşini bırakmayacağım. O bu camiadan silinecek" dedi.
(Haberturk)
Tuğba Ekinci'den, Nur Yerlitaş'a tepki!
23.11.2017 - 17:42 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Modacı Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki skandal sözleri nedeniyle tepkiler sürüyor.
Nur Yerlitaş, İnstagram'dan canlı yayın yaptığı sırada, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerden sonra ünlü modacıya sosyal medyadan ve sanat camiasından tepki yağdı. Ünlü modacıya son tepki şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi.Ekinci, "Bu işin peşini bırakmayacağım. O bu camiadan silinecek" dedi.
Etiketler : Nur Yerlitaş,İnstagram,Tuğba Ekinci,
522145 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/522145.aspx
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