Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Diriliş Ertuğrul' dizisi, 22 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 96'ıncı bölümüyle televizyon tarihine geçecek bir başarıya imza attı.

Sevilen yapım, önceki akşam 'Ertuğrul’un obasına döndüğü, 'Dündar’ın 'Hanlı Pazar’ı satmasını engellediği ve Selçuklu Sultanı 'Keykubat' tarafından 'Uç Beyi' olarak ilan edildiği bölümü ile izleyicileri televizyon ekranlarına kilitledi. AB’de 20,53 reyting ve 42,02 share, TOTAL’de 16,4 reyting ve 34,69 share oranlarıyla yeni bir rekor kırdı.







YENİ BÖLÜM BİRİNCİ, ÖZET İKİNCİ

En yakın rakibi 'Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'i reytinglerde ikiye katlayan 'Diriliş Ertuğrul'un özet bölümü de ikinci sırada yeraldı.

MEHMET BOZDAĞ TEŞEKKÜR ETTİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan dizinin senaristi Mehmet Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'dan tarihî rekor. Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.



