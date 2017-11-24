Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV’de yayınlanan Klavye Delikanlıları ile Fox TV’de yayınlanan Kayıtdışı dizileri, final yapıyor. Büyük umutlarla başlayan ve başrollerinde Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever’in yer aldığı Klavye Delikanlıları, reytinglere yenildi. Süreç Film/Ali Gündoğdu’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı oturuyordu. Dizi, 3 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 9. bölümüyle erken final yaparak ekrana veda edecek. Bir süredir Erkan Petekkaya’nın ayağını kırmasıyla çekimleri yarıda kalan Kayıtdışı dizisinin de akıbeti belli oldu. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert ve Uğur Polat’ın yer aldığı dizi, pazartesi günü 8. bölümüyle erken final yapacak. Karga Seven Pictures yapımı Kayıtdışı’nın yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan otururken, senaryoyu Şahin Altuğ ve Caner Güler kaleme alıyordu.