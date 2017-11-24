Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'ın 3 ismi daha açıklandı. Survivor 2018 güçlü kadrosu ile seneye damga vuracak gibi. Sema, Nagihan, Merve, Turabi,Murat'ın açıklanmasının ardından üç isim daha eklendi. Survivor'a kim katılıyor? Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu'nun Survivor'a katıacağını açıkladı. İşte Survivor'a katılacak isimler

SURVİVOR'A KİM KATILIYOR

Milli atletler Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir, eski şampiyon Turabi Çamkıran ve .'Survivor 2013'te yer alan 1991 doğumlu Murat Ceylan'ın ardından 'Survivor 2018'in All star kadrosuna katılacak üç yarışmacı daha belli oldu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim" notunu yazdı.