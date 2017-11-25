Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Batum kentinde, Türk işadamı Erol Avgören’e ait Leogrand Hotel Casino’da yangın çıktı.Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu 12 kişinin öldüğü yangından eşi ve dostlarıyla son anda kurtuldu.Yangın sırasında otelin 4. Katında otel sahibi Erol Avgören, eşi Fatma Kurtoğlu ve yazlıktan dostlarıyla yemekte olduğunu söyleyen Cengiz Kurtoğlu, “Yemekteydik ve çok büyük bir patlama oldu. Yangın suları devreye girdi, restoranı bir anda dumanlar sardı. Restoran bölümünde balkon vardı hemen oraya çıktık. 3 saat kurtarılmayı bekledik. İtfaiye çok geç geldi, bizi özel bir güvenlik şirketi ekibi kurtardı. İki gündür şehirde doğalgaz yokmuş olsaydı daha feci olurdu. O anlar anlatılacak gibi değil, ucuz kurtulduk. O dumanlar 7-8-9. katları anında sardı ve ölümler yukarı katlarda olmuş. Eğer o restoranın balkonu olmasa belki şu an hayatta yoktuk. Allah’a şükürler şimdi iyiyiz. Eşim ve dostlarımla başka bir otele geçtik. Bugün memleketim Arhavi’ye uğrayıp döneceğim.” dedi.