Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Var Mısın Yok Musun? yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, iş adamı Murat Akyer ile dün gece nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhı Fatih'te tarihi bir sarnıçta kıyıldı.Nursel Ergin geçen 28 Temmuz'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda Murat Akyer ile nişanlandığını duyurmuştu.