'Var Mısın Yok Musun? yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, iş adamı Murat Akyer ile dün gece nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhı Fatih'te tarihi bir sarnıçta kıyıldı.Nursel Ergin geçen 28 Temmuz'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda Murat Akyer ile nişanlandığını duyurmuştu.
Nursel Ergin, Murat Akyer ile evlendi
26.11.2017 - 16:22 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı'nın Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin iş adamı Murat Akyer ile evlendi.
Etiketler : Nursel Ergin,Murat Akyer,Acun Ilıcalı,Var Mısın Yok Musun yarışması,
522781 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/522781.aspx
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