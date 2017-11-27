Bataklıkta yapılacak çekim için ekip, yoğun bir ön hazırlık dönemi geçirdi. Bataklık yapılacak çukur dozerle sekiz saatte açıldı. 15 kamyon toprak, çakıl ve beş tanker su ile oluşturulan bataklık sahnesi için sette balık adamlar hazır bulundu. Zorlu sahnenin çekimlerini oyuncular başarıyla tamamladı.
Bu sahne için iki gün harcandı
27.11.2017 - 06:21 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 06:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Söz’ün yeni bölümünde soluk soluğa izlenecek bataklık sahnesinin çekimleri iki günde tamamlandı.
Etiketler : Söz,
522868 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/522868.aspx
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