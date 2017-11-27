Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bataklıkta yapılacak çekim için ekip, yoğun bir ön hazırlık dönemi geçirdi. Bataklık yapılacak çukur dozerle sekiz saatte açıldı. 15 kamyon toprak, çakıl ve beş tanker su ile oluşturulan bataklık sahnesi için sette balık adamlar hazır bulundu. Zorlu sahnenin çekimlerini oyuncular başarıyla tamamladı.