Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Dalkılıç Merve Boluğur'u aradı Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur önceki akşam rahatsızlandı. Merve Boluğur annesini apar topar hastaneye götürdü. Nehra Boluğur'a serum takıldı.Murat Dalkılıç Merve Boluğur'u aradı Boluğur, Instagram'da paylaştığı fotoğrafı takipçileri Merve zannedip telaşlandı. Merve daha sonra ''Çok şükür annem iyi'' notunu düştü.



Murat Dalkılıç Merve Boluğur'u aradı Takipçilerinin ''Geçmiş olsun'' mesajlarıyla destek olduğu Merve Boluğur'u eski eşi Murat Dalkılıç da unutmadı.

Murat Dalkılıç Merve Boluğur'u aradı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'un sosyal medyadaki paylaşımını görünce telefonla aradı ve Dalkılıç "Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı?" dedi.



Murat Dalkılıç Merve Boluğur'u aradı Popçu Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur 2015'te evlenmiş, geçen eylülde boşanmıştı.