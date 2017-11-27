Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, “Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter” ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında Yerlitaş’a tepkiler yağmıştı. Şarkıcı Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ın İntagram hesabını takibi bırakmış, öte yandan ‘Kara Gözlüm’ şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçen Serkan Kaya, olay nedeniyle klibi yayınlamaktan vazgeçmişti.



Yerlitaş’a bir tepki de “O Şimdi Asker” şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci’den geldi. Ekinci, bugün avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına giderek, Nur Yerlitaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ekinci, suç duyurusu dilekçesinde Yerlitaş’ın “Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından yargılanarak cezalandırılmasını istedi.





Dilekçeyi savcılığa sunduktan sonra adliye binasının karşısındaki meydanda basın açıklaması yapan Ekinci’nin üzerindeki kamuflaj desenli montu dikkat çekti. Ekinci, “Hafta içinden beri kafamı takılan bir konuydu. Bu aslında şahısla ilgili bir şey değil. Benim burada mesaj vermek istediğim konu, milletimizle ilgili konularda biraz daha dikkatli konuşulması gerektiğini gençlere öğretmek. Eğer bunu yapmazsak insanlar bunun bir gaf olduğunu zannedecek. Bu gaftan öte bir şeydir. ‘Benim şu an eğlenmemden daha önemli bir şey yok. Onlar beni ilgilendirmiyor’ gibi cümle çok aşağılayıcıdır. Ben ve ailem bu konularda çok hassasız. Ateş düştüğü yeri yakar, o bilmiyor olabilir. Ama böyle konuşmaları kimseye yakıştıramıyorum. Olayı seyrettim, konuşulacak bir söz olmadığını düşündüm. Böyle bir şeyi biz evin içinde yapmıyoruz. Ona telefon açmak o anda bana fazla bir hareketmiş gibi geldi. Nur Hanımı tanırım sadece, birlikte çalışmadık” dedi.



Olayın arkasını bırakmayacağını kaydeden Ekinci, “Mesela bu insanla bir kanal veya firma anlaşırsa onlara da dava açacağım. Bu kadar boş değil ya. Böyle bir konuda özür bana çok hafif kalıyor. Bunun bir özrü yok. Acaba denilecek bir yanı yok. Bunu vatanım olduğu için yapıyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” ifadelerini kullandı.