Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla ilginç bir proje ve sergiye imza attı. Vakıf önceki gün, Moda Deniz Kulübü’nde kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, deniz kirliliğine dikkati çekmek hedefiyle başlatılan “Balıklar Boğulmasın” projesine destek veren ünlülerin su altında çekilen fotoğrafları sergilendi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, projenin iki yıl süreceğini aktararak “Vakıf olarak, deniz koruma alanları, sürdürülebilir balıkçılık gibi çalışmalarımız var ancak bu projede asıl hedefimiz deniz kirliliğini azaltmak. Özel bir şirketle yaptığımız iş birliği doğrultusunda projeyi birlikte sürdüreceğiz. İki yıl içerisinde büyük bir aşama kaydedeceğimize inanıyorum” diye konuştu. Oyuncu Kıvanç Kasabalı, anlamlı bir projenin içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti. Sergideki fotoğraflarla deniz kirliliğinin balıklara etkisini yansıtmak istediklerini dile getiren Kasabalı “Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Denizlerimiz ve içerisinde yaşayan canlılar çok değerli. Onlara sahip çıkalım. O yüzden fosfat içermeyen ürünler kullanırsak, biraz daha duyarlı olursak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. Projeye destek veren oyuncular Beyza Şekerci, Leyla Tanlar, Sedef Avcı, Gonca Vuslateri ile program sunucusu Güven İslamoğlu da etkinliğe katıldı.