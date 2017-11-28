Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 yarışmacıları gün geçtikçe netlik kazanıyor. Son gelen bilgilere göre Survivor 2018'e Nihat Doğan ve Ümit Karan da katlacak. Yayınlandığı her sezon reyting rekorları kıran Survivor'ın 2018 kadrosu, sezon daha başlamadan büyük merak konusu oldu. Kadroya son olarak dahil olan iki isim ise, Survivor'ın bu sezonda reytingleri alt üst edeceğini şimdiden kanıtladı. Açıklanan isimler ardından gönüllüler takımında kimlerin olacağı da merak ediliyor. İşte Survivor 2018'de yarışacak isimler

NİHAT DOĞAN VE ÜMİT KARAN DA KADROYA GİRDİ

Acun Ilıcalı, daha önce All Star'da yarışacak 8 ünlü ismi açıklamıştı. Son olarak kadroya Survivor'da daha önce yarışan Nihat Doğan ve Ümit Karan'ın da dahil olduğu ortaya çıktı.

Acun'un açıkladığı 8 kişilik liste şöyle:

Hilmicem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Murat Ceylan

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur.

Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.

11 yaşında iken babasını kaybeden Nihat Doğan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Nihat Doğan Muş‘un ünlü Batıkan aşireti’ndendir.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti ve Galatasaray SK eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün kendisi hakkındaki ihraç talebi Yönetim Kurulunca oy birliğiyle olumlu bulundu. Böylece 2015 yılının Mart ayında yapılacak olan Mali Genel Kurulda ihraç istemiyle oylama yapılmasının yolu açılmış oldu.

Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakâr demokrat olarak tanımlamaktadır.

PASCAL NOUMA KİMDİR?



Pascal Olivier Nouma, 6 Ocak 1972 tarihinde doğmuştur. Kamerun asıllı Fransız futbolcudur. Annessi, babası ve kardeşleri Paris‘te yaşıyor. 3 erkek 3 de kız kardeşi var. Pascal Nouma, 7 yaşında, Paris’e 30 km uzaklıkta olan Saint Gratien alt yapısında futbola başladı.

Futbol kariyerine Paris Saint Germain’in genç takımında başladı. Daha sonra Lille ve Caen’de futbol oynadı ve 1994 yılında tekrar Paris’e döndü. Burada da önceki kulüplerinde olduğu gibi oynadığı maçlarda başarılı olmasına rağmen disiplinden uzak yapısı ve istikrarsız olması nedeniyle 1996Rer oldu. 2000 yılında Beşiktaş’a transfer oldu.

Leeds United’la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kendisiyle ilgisi olmayan bir pozisyonda Danny Mills‘e yumruk atması, Gençlerbirliği maçında rakibine kafa atması gibi futbol sahasında olmaması gereken bir çok hareketi yaptı, cezası nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Birçok taraftar o anda yapmak istediklerini sahada gerçekleştiren bu yabancı futbolcuyu bu şekilde kabullendi ve her hareketi mazur görüldü. Buna rağmen yönetimle anlaşamadı ve sezon sonunda Fransa’ya geri döndü.

Beşiktaş taraftarlarının yoğun istekleri ve gelmesi için yaptıkları baskı ile 2002-2003 sezonunda tekrar Beşiktaş’a transfer oldu.

Pascal Nouma, Beşiktaş formasıyla toplam 44 maç oynadı, 22 gole imza attı. 14 kez Avrupa Kupası maçlarında görev alan Fransız yıldız, 5 gol kaydetti.

2002-2003 Sezonunun bitmesine 6 maç kala, 20 Nisan 2003 günü oynanan, gol attığı Fenerbahçe derbisinde yaptığı TOMBALA hareketi nedeni ile Beşiktaş Kulübü ile ilişkisi kesildi. Beşiktaş’tan sonra Katar takımı Al Khor’da bir sezon oynadı. 2004-05 sezonunda İskoç takımı Livingston ile sözleşme imzaladı. Ancak sadece 3 maç oynadı. Daha sonra futbolu bıraktı.

Kariyerinde Toplam 286 Maçta Görev Aldı Ve 80 Kez Fileleri Havalandırdı. Türkiye’ye gelmiş en agresif yabancı futbolcular arasında yer almıştır.

Pascal Nouma Temmuz 2012’de Beşiktaş Kongre üyesi olmuştur.

Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’den kopamayan Nouma, Dünyayı Kurtaran Adam’ın Oğlu filminde oynadı. Ayrıca Acun Ilıcalı ‘nın hazırladığı Devler Ligi turnuvasında da top koşturdu.Daha Sonrada Yok Böyle Dansta 2.oldu. Yine aynı sene Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Nihat Doğan‘la olan tartışmasından dolayı elenmek zorunda kaldı.

Pascal Nouma’nın 1995 de evleni (d.1996) adında bir kızı, ve Noah adında bir oğlu var.

Kemerburgaz’da ikamet ediyor.