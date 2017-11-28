Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yaz verdiği konserler, son albümü ve imza attığı sponsorluk sözleşmesiyle yaklaşık 3 ayda rekor bir kazanç elde eden Tarkan'dan alkışlanacak hareket geldi. 3 ayda yaklaşık 45 milyon TL kazandığı konuşulan Megastar, yardımsever yanını yine konuşturdu.

7 MİLYON TL'SİNİ DAĞITTI

Tarkan'ın, bu kazancından yaklaşık 7 milyon TL'yi ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Tarkan'ın yardım ettiği kişiler arasında ise anne ve babası olmayan çocuklar, şehit yakınları, şiddet mağduru kadınlar ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için yardım yapan kuruluşlar olduğu öğrenildi.