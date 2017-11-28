Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a şehitler hakkında sarf ettiği skandal sözler nedeniyle toplumun her kesiminden tepki geldi. Sanatçı İsmail Türüt de Nur Yerlitaş'a şehitler için yaptığı saygısılık nedeniyle çok sert tepki gösterdi. Beyaz TV'de yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu "Uyan Türkiyem" adlı programa konuk olan ünlü sanatçı çok sert açıklamalarda bulundu.



"ZAVALLININ TEKİ"

Kendisinin şehit dayısı olduğunu söyleyen İsmail Türüt "Şehitlik makamı çok büyüktür bunu anlamayan Nur Yerlitaş zavallının tekiymiş kendisini kınıyorum" dedi.

"İSMİNİ VE SOYİSMİNİ DEĞİŞTİRSİN"

"İsmi Nur, hemen ismini değiştirmesi lazım" diyen ünlü sanatçı "Nur ama Nursuz gibi... Bence Nursuz olmalıdır. Soyadı Yerlitaş, yerli olamaz bu hemen kendisine yabancı yazmak lazım. Hem ismine hem de soy ismine hiç yakışmadı. İkisinin de değişmesi lazım. O şehidi doğuran da bir kadın sen de bir kadınsın dikkat etmen lazım. Bu bölücüleri övenleri baş tacı ederler bu ülkede, bunları yaşadık. Nur Hanım'ın yaptığı ne ilk ne de son olacak. Özür dilemişse üstüne fazla gitmemek lazım ama ben kendisini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.