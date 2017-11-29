Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 haftadır liderliğini sürdüren Ayla’nın şimdiden 3,5 milyon seyirci sayısını aştığı ve bu yıl şu ana kadar en çok izlenen 2. film olduğu anlaşıldı. 2017 yılının bitmesine yaklaşık bir ay kala, toplam seyirci sayısı 62 milyon 129 bin 194 rakamına ulaşarak daha şimdiden 2014 yılına ait olan yıllık toplam seyirci rekoru kırılmış oldu. Daha önce yıllık en fazla seyirci sayısına ulaşıldığı 2014 yılında sinemaya 61 milyon 245 bin 258 seyirci gitmişti. 2017’nin sonuna gelindiğinde ise 70 milyon seyirciye ulaşılması hedefleniyor. Haftanın vizyona yeni giren iddialı filmlerinden Kardeşim Benim 2, açılışını 212 bin 429 seyirciyle yaparak listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Filmin ilk versiyonu yayınladığı hafta sonu ilk üç gün 403 bin kişiye ulaşmıştı. Vizyondaki beşinci hafta sonunu geride bırakan Yol Arkadaşım ise 150 bin 102 seyirciyle üçüncü sırada yer aldı.