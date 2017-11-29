Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı ve eğlenceli senaryosuyla dikkati çeken, Fox'ta 3 hafta önce yayın hayatına başlayan 'Nerdesin Birader' dizisi final yapma kararı aldı. Dizi, son bölümü ile Total grubu reytinglerde 25. sırada, AB grubunda ise 27. sırada yer almıştı. Reytinglerde istenilen sonucu elde edemeyen 'Nerdesin Birader', 29 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 4'üncü bölümüyle erken final yapacak. Yapımcılığını Filmevi Yapım Erol Demir ve Dilek Yorulmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek'in oturduğu, senaryosunu Sahne 77'nin kaleme aldığı dizide; Timur Acar, Gonca Sarıyıldız, Hakan Bilgin, Ruhi Sarı, Defne Yalnız, Deniz Can Aktaş, Seren Deniz Yalçın, Kemal Uçar, çocuk oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ve Altan Erkekli rol alıyordu.