Son olarak 'Karagül' ve 'Deli Gönül' dizileriyle ekranlara gelen Ogün Kaptanoğlu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde' Titan' karakterini canlandıracak.'Titan' rolü için imaj değişikliğine giden usta oyuncu, 29 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak bölüm ile izleyici karşısında olacak.
Ogün Kaptanoğlu, 'Diriliş Ertuğrul'da
29.11.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorlar kıran 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncu kadrosuna Ogün Kaptanoğlu dahil oldu.
Etiketler : Ogün Kaptanoğlu,Diriliş Ertuğrul,magazin,
523516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/523516.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER