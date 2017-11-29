Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak 'Karagül' ve 'Deli Gönül' dizileriyle ekranlara gelen Ogün Kaptanoğlu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde' Titan' karakterini canlandıracak.'Titan' rolü için imaj değişikliğine giden usta oyuncu, 29 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak bölüm ile izleyici karşısında olacak.