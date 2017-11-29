Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Koreli bir kız çocuğu ile bir Türk askerin gerçek öyküsünden uyarlanan, Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi 'Ayla'; Güney Kore'de hâlâ vizyona giremedi. Yapımcı Mustafa Uslu, filmin doğduğu topraklarda gösterilmemesiyle ilgili konuştu: "Niye 'Ayla'yı Güney Kore'de yayınlamıyorlar? Kırmızı bülten ile aranan Güney Kore 'Abi'si FETÖ'cü alçak Sinan Öztürk yüzünden 'Ayla'mı Kore'de göstermiyorlar, oradakiler filmi izleyemiyor. Yeni nesil, Türkiye ile olan dostluğun eskilere dayandığını ve Türkler'in kahraman olduğunu öğrenmesin diye filmin gösterime girmesini engelliyorlar."

DÖRT HAFTADA 3 MİLYON SEYİRCİ



Resmi müracaatların yapıldığını ve filmin yayınlanması için dağıtımcı ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Uslu, sözlerine şöyle devam etti:



"15 Temmuz öncesinde eşim (Sinem Öztürk) ve tercümanım ile birlikte Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal'ın yanına gittik. Kendisi bize 'Çok kutsal bir şey yapıyorsunuz' diyerek bize cep telefonunu verdi. Buna Seul Ticaret Ataşesi Alper Bey de şahit. Ancak Okçal'ı 15 Temmuz sonrası aradığımda beni önce azarladı, sonra ise 'Abartmayın kardeşim, Amerika'nın 36 bin askeri öldü, sizin gibi yaygara koparmıyorlar' dedi. Bu açıklamasına çok sinirlendim. Bizim askerimiz ile ABD askeri bir olur mu? Bizim askerimiz şehadete yürüyor. Sonra Okçal'ın; FETÖ'cü Sinan Öztürk ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını görünce üzerimize bir Oyun oynandığının farkına vardım." Türkiye'de dört haftada 3 milyon 104 bin kişi tarafından izlenen 'Ayla'; Almanya'dan Katar'a onlarca ülkede gösterilmeye devam ediyor.

(ÖMER KARAHAN- SABAH)