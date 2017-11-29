Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürman, beş aydır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte. İlişkisi evlilik yolunda ilerleyen Gürman'ın, müstakbel kayınpederi ile de tanıştığı öğrenildi.Gürman, daha önce Frankfurt Havaalanı'nda çalışan Semih Şenzibe'nin ailesinden veto yemişti.