Gürman, beş aydır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte. İlişkisi evlilik yolunda ilerleyen Gürman'ın, müstakbel kayınpederi ile de tanıştığı öğrenildi.Gürman, daha önce Frankfurt Havaalanı'nda çalışan Semih Şenzibe'nin ailesinden veto yemişti.
Öykü Gürman evlilik yolunda ilerliyor
29.11.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçen yıl Yavuz Bingöl'le boşanan Öykü Gürman, kalbini yeni bir aşka açtı.
Etiketler : Öykü Gürman,
523522 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/523522.aspx
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