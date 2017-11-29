Gürman, beş aydır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte. İlişkisi evlilik yolunda ilerleyen Gürman'ın, müstakbel kayınpederi ile de tanıştığı öğrenildi.Gürman, daha önce Frankfurt Havaalanı'nda çalışan Semih Şenzibe'nin ailesinden veto yemişti.