Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Adalet Sarayı’na giden Dernek Başkanı Mehmet Güner ve bazı üyeleri, savcılığa suç duyurusu dilekçesi sunarak, Nur Yerlitaş’ın “hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, devletin askeri ve emniyet teşkilatlarını alenen aşağılamak” suçlarından cezalandırılmasını istedi. Dernek Başkanı Mehmet Güner, “Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimiz siz rahat uyuyunuz. Geride bıraktığınız aileleriniz kanınızı yerde bırakmayacak. Gece kulüplerinde bu ülkenin sevdalısı olunmaz. Bizler ne diyoruz, ‘Canı sağ olsun, oğlumuz şehit oldu ama geride çok vatan evladı var.' Biz bunu söylerken birileri bizim şehitlerimize, ‘Ne şehitler mehitler aman’ diyor. Kendisini kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti şehit aileleri ve gazilerine sahip çıkar. İnşallah bugün de yüce adaletimiz yanımızda olacak” dedi.

Avukat Esin Şuekinci ise, “Yargısal süreci başlatacağız. Umarım adalet yerini bulur” ifadesini kullandı.Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle sosyal medyada ve sanat camiasında Yerlitaş’a tepkiler yağmıştı. Şarkıcı Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ın Intasgram hesabını takibi bırakmış, öte yandan Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçen Serkan Kaya olay nedeniyle klibi yayınlamaktan vazgeçmişti. Şarkıcı Tuğba Ekinci de önceki gün Nur Yerlitaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.