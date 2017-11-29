‘Yol Ayrımı’ filmini izlediğini belirten Emre Aydın, filme yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın, “Yol Ayrımı gayet iyi bir film. Şener Şen ve Rutkay Aziz’i beraber seyredebilmek büyük lüks. Saçma sapan eleştirilere kulak asmayın” dedi.
Emre Aydın’dan Yol Ayrımı’ filmiyle ilgili eleştirilere tepki
29.11.2017 - 17:25 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Emre Aydın, ‘Yol Ayrımı’ filmiyle ilgili eleştirilere sert çıktı.
Etiketler : Ünlü şarkıcı Emre Aydın,Yol Ayrımı,Şener Şen ve Rutkay Aziz,
523608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/523608.aspx
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