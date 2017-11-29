Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Yol Ayrımı’ filmini izlediğini belirten Emre Aydın, filme yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın, “Yol Ayrımı gayet iyi bir film. Şener Şen ve Rutkay Aziz’i beraber seyredebilmek büyük lüks. Saçma sapan eleştirilere kulak asmayın” dedi.