Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaca, albümün ilk çıkış şarkısının sözlerini Işın Karaca, Saadet Algan, Sefa Cheshmberah, bestesini Selim Bölükbaşı, Akın Büyükkaraca; düzenlemesini Akın Büyükkaraca, Turan Güçnar’ın yaptığı “Bize de Bu Yakışır” şarkısı olarak belirledi. Karaca “Hem görsel teması hem de müzikal değerleri açısından uzun soluklu bir çalışmaya imza attık. Kendi çıtamı gene bir üst seviyeye taşıyarak hayranlarıma sunmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.