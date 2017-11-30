Karaca, albümün ilk çıkış şarkısının sözlerini Işın Karaca, Saadet Algan, Sefa Cheshmberah, bestesini Selim Bölükbaşı, Akın Büyükkaraca; düzenlemesini Akın Büyükkaraca, Turan Güçnar’ın yaptığı “Bize de Bu Yakışır” şarkısı olarak belirledi. Karaca “Hem görsel teması hem de müzikal değerleri açısından uzun soluklu bir çalışmaya imza attık. Kendi çıtamı gene bir üst seviyeye taşıyarak hayranlarıma sunmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
4 yıl sonra yeni albüm: EYVALLAH
30.11.2017 - 06:49 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Işın Karaca dört yıl aranın ardından 10 şarkının yer aldığı yeni pop müzik stüdyo albümü ‘Eyvallah’ı, kardeşi ve menajeri Akın Büyükkaraca ile kurduğu Akış Production etiketiyle bugün yayınlıyor.
Etiketler : Işın Karaca,
523714 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/523714.aspx
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