Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“En İyi Belgesel Ödülü” yönetmenliğini Batuhan Kurt’un yaptığı “Hudut”, “En İyi Kısa Film Ödülü” de yönetmenliğini Merve Gezen’in yaptığı “Scrabble” adlı filmlere verilmişti. Aldığı ödülle ilgili duygularını paylaşan Gezen, “Filmimizi ilk önce Amerika’nın en iyi üniversitelerinden birinde görücüye çıkardık. Birçok öğrenci, akademik personel ve sanat çevresinden pek çok kişi tarafından izlendi. Filmimizi daha geniş kitlelere ulaştırdığımız için mutluyuz. Ödül haberini, kadına karşı şiddetle mücadele gününde almak ise bunu daha da anlamlaştırdı” şeklinde konuştu.