Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'de bomba değişiklik! Bu yılki Survivor, bildiğimiz Survivor'lardan çok farklı olacak. Her yıl oyununa farklılıklar ekleyerek heyecanı üst düzeye çıkartan Acun Ilıcalı bu yıl bombayı patlatıyor. Survivor 2018 kadrosu tamamlandı sayılır. 3 isim daha geliyor ve bir bayan da gönüllülere geçeçecek. Peki Survivor'a kimler katılacak. Yarışmacılar 10 kişiye düştüğünde Yunan takımınından finale kalan 10 kişi ile karşılaşacaklar. Yani Türk Yunan karşı karşıya gelecek. Survivor All Star 2018'de ne değişecek, Survivor Türk Yunan değişimi nasıl olacak, Survivor'a kimler katılacak gibi merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Ali Eyüboğlu'nun açıkladığı o metin...

Survivor Şubat 2018’de başlıyor.

‘Survivor 2018 All Star’da takımlar 12’şer kişiden oluşacak.

O isim şaşırtacak

Açıklanan yarışmacı sayısı henüz 11... Bunlardan 50 günde Iğdır’dan İstanbul’a yürüyerek ‘Survivor’ hayaline kavuşan Cumali Akgül, ‘Survivor Gönüllüler’de yarışacak. Kaldı geriye 10 ünlü. Yarışma hakkında bilgi almak için Bangkok’tan aradığım Ilıcalı’yı Miami’de buldum. Ilıcalı, ‘Survivor 2018 All Star’ın kadrosuna üç kadın ünlü dahil edeceğini söyledi. Bu demektir ki, şu ana kadar açıklanan ‘Ünlüler’den biri ‘Gönüllüler Takımı’na geçecek. O ismi de biliyorum, ama Acun Ilıcalı, ‘yazılmamak kaydıyla’ söylediği için maalesef paylaşamayacağım. Şu kadarını vurgulayayım ki,

o isim belli olduğunda şaşıranlar da, “İyi oldu” diyenler de çıkacak.

TÜRK YUNAN KAPIŞMASI

“Ünlüler Takımı’nda eskisi kadar ünlü yok” diye eleştirildiği geçtiğimiz sezonda bile açık ara birinci olan ‘Survivor 2018 All Star’ın bu farkı, daha da arttıracağı kesin.

Üstelik bu ‘Survivor’, eskilerden çok farklı olacak. ‘Survivor 2018 All Star’da yarışmacı sayısı 10’a düştüğünde karşılarına, Acun Medya’nın Dominik’te Yunanistan için çektiği ‘Survivor’ın finale kalan 10 yarışmacısı çıkacak.

‘Survivor’, Türk ve Yunan yarışmacıların kapıştığı bir arenaya dönüşecek, işin içine milli duygular girecek.