Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engin Altan Düzyatan, yaklaşık 6 milyon TL aldığı iddia edilen Vakıfbank Reklamının Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Hayatında rakamlardan çok duyguların ön planda olduğunu söyleyen oyuncu, "Matematik değil, duygu insanı oldum. Rakamlar benim için önemli değil. Duygularla iş yapan biriyim" dedi.

Düzyatan, Çorlu'daki çekimlerde hastalandığını, antibiyotik ve vitamin desteğiyle kamera karşısına geçtiğini söyledi.

"ÇOCUĞUMUZ İÇİN EV ALDIK"

Yatırımdan fazla anlamadığını belirten oyuncu, "Bitcoin gibi akımları riskli buluyorum. Çok zor kazanıyoruz. Daha fazla kazanmak gibi bir derdimiz yok. Elimizde tutmak önemli. Tabii yatırım yapıyoruz. Çocuğumuz için ev aldık" şeklinde konuştu.

"BIRAKMAKTAN YANA DEĞİLİM"

Rol aldığı Diriliş Ertuğrul'u bırakacağı iddialarını da yanıtlayan oyuncu, "Reytinglerimiz çok yüksek, insanın bırakası gelmiyor. Bu yıl bitmezse bırakmaktan yana değilim" ifadelerini kullandı.