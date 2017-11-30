Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konuldu. Nuray Hafiftaş kimdir, ne iş yapıyor? Türk Halk Müziği klasik sanatçıları arasında yer alan usta isim Nuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konuldu. Bu zamana kadar bir çok albüm çıkaran ve 100'ü aşkın söz ve bestesi olan duayen isim Hafiftaş, kanserle mücadele ediyor. Temmuz ayında bir ameliyat geçiren Nuray Hafiftaş, şuan karaciğer için kemoterapi tedavisi görüyor. Sanatçı, kendisini seven hayranlarından dua istiyor.

Nuray Hafiftaş sosyal medya hesabından hastaneden bir kare de paylaştı

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

1964 yılında Kars'ta doğan Nuray Hafiftaş, ilkokulu Taksim'de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar 12 albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunmaktadır. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet "i ise İzzet Yıldızhan okudu.

"Yerli Liz" diye tanınan Hafiftaş, Türk Halk Müziği'ni insanlara sevdiren sanatçılardan bir tanesidir. Müzikal anlamda olsun, kişiliği ile olsun profesyonel müzik hayatına atıldığı günden bu yana çizdiği çizgiden ödün vermeyen Nuray Hafiftaş, Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkan "Eyvah Gönül" albümünde İsmail Derker'le çalıştı. Sanatçının, Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

Star Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan 'Yazı Bir Dert Kışı Bir Dert' isimli son albümünün prodüktörlüğünü Yusuf Savaş üstlendi. 12 eserden oluşan bu albüm yaklaşık dört yıl aradan sonra çıktı.