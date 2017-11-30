Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle üç kişinin şikayet ettiği Itır Esen hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, Esen'in soruşturma kapsamında bugün, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdiği öğrenildi.

SAVCIYA İFADE VERDİ

Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan Itır Esen'in sorgusunda, soruşturmaya konu tweeti hakaret kastı ile atmadığını söylediği belirtildi. Esen'in, tweette konuya ilişkin sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söylediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.