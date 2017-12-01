Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmet Özhan bir dönemin en dikkat çekici, en konuşulan ve en ünlü mankeniydi. Hem yakışıklılığı hem de kibarlığıyla herkesin gözdesiydi. Fakat ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'la boşanmasının ardından kayboldu.

İsmet Özhan kimdir?

İsmet Özhan 1958 yılında İstanbul'da doğdu. Model olarak kariyerine başladı daha sonra dizi ve sinema filmlerinde oynadı. Özhan 1988 yılında Sayısal Loto'yu tutturarak 168 milyar lira ikramiye kazandı. Özhan ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'la 18 Haziran 2001 yılında evlendi. İkili 4 ay sonra boşandı. Fakat bu boşanmanın yankıları çok uzun sürdü. İsmet Özhan, ünlü şarkıcının kendisini aldattığını iddia etti. “Muazzez Ersoy’la yaşadığım evlilik hayatımı mahvetti” diyen İsmet Özhan, “Evlendiğimin üçüncü günü yanlış yaptığımı anladım. Her gün kavga ediyorduk. Kavgalarımızın sebebi, benim arkadaşlarımla görüşmem, sürekli geçmiş ilişkilerini anlatması ve sürekli çanta gibi beni yanında taşımak istemesiydi. Benim nikahım altındayken Fatih Gökşen’le birlikte olmaya başladı” dedi. Özhan, boşandıktan sonra Londra'ya yerleşti ve 8 yıl Londra'da yaşadı. 2012'de Türkiye'ye döndü.

Muazzez Ersoy'u çıldırtan soru

Usta sanatçı, önce Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Ersoy, birkaç saat sonra ise Akmerkez'de makyaj malzemeleri aldı. Ersoy, 2001 yılında 4 ay evli kalıp boşandığı İsmet Özhan'ın son halinin sorulması üzerine gerilip "Ay hadi görüşürüz" dedi. AVM YÖNETİMİNE GİTTİ

Kameralar önünde tepkisini göstermeyen Ersoy'un, daha sonra alışveriş merkezinin bir alt katında öfke patlaması yaşadığı ve görevlilere bağırarak basın mensuplarını şikayet ettiği ortaya çıktı.



İşte İsmet Özhan'ın son hali...