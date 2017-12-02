Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Selami Şahin, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

"HAYATIMIN EN İYİ 10 ŞARKISI"

Yalnız başına kahve keyfi yapan Selami Şahin, yeni yılda çıkaracağı albüm hakkında, ”Hayatımın en iyi 10 şarkısı diyebilirim. 2018 yılı ocak sonu gibi ya da şubat başı gibi çıkacak ama çok güzel şarkılar” ifadelerini kullandı.

"ONLAR BENİM ESKİ DOSTLARIM"

Kanser teşhisi konulan halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için konuşan Şahin, "Arif Susam kardeşim de kansere yakalanmış. Yoğunluktan Nuray Hafiftaş ve Arif Susam’ın ziyaretlerine gidemedim. En yakın zamanda yanlarında olacağım. Allah’tan umut kesilmez, tıp çok ilerledi. Onlar benim çok eski dostlarım” şeklinde konuştu.