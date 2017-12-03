Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçamın ünlü oyuncusu Ediz Hun, TGRT Haber TV’de yayınlanan “Sonra n’oldu?” programında Mehmet Aydın’ın sorularını cevaplandırdı. Sorular ve cevaplar şöyle...



- Ses dergisinin artist seçmelerine niçin girdiniz?

Hayatta rastlantılar var. Almanya’da talebeydim, tatil için Büyükada’ya geldim. Babamın bir arkadaşı “Sinemayı düşünür müsün? Türkiye gelişen bir ülke, Ses mecmuasının yarışmasını dene” dedi. Oyunculuk hayatım böyle başladı.



- Fit görünümünüzü neye borçlusunuz?

Dikkatli yaşıyorum. Vücudu yıpratıcı davranışlardan uzak kalıyorum. Özellikle kahvaltım çok önemlidir.



- Hayranlarınızın ilgisi nasıldı? Saplantılı olanlara nasıl mücadele ettiniz?

Sadece evlilik öncesi bazı tehditkâr mektuplar aldım. 3 Ocak 1973’te Beyoğlu’nda tünelde evlendik. Biraz camlar kırıldı, izdiham oldu. Balayından sonra fatura bana geldi, ödedim.



- Yeşilçam’dan sonra ne oldu?

Yeşilçam bambaşkaydı. Teknolojinin olmamasına rağmen bir filmi 25 günde çekiyorduk. Yönetmenler çok başarılıydı. Işığın önemi bilinirdi. Yakın planda yüzünüze göre çok hassas ışıklar yapılırdı. Şimdilerde ışığa pek riayet edilmiyor. Çünkü zaman kısıtlı. 3-4 günde bir dizinin bir bölümünü bitirmek zorundasın.



DERS NİTELİĞİNDE

Büyük aktörüm diyen aldanır

“Büyük aktör, büyük aktris yoktur. Kim büyük sanatçıyım derse kendini aldatır. Her film bir öğrenimdir bizler için. Eğer o senaryoda başarılı olmuşsak, eğer izleyici bizi beğenmişse, doktoramızı vermiş sayılırız. Ben tabiat insanıyım. 4- 5 yaşımdayken boğazda böcek toplar eve getirir, onları beslemeye çalışırdım.”



OCAKTA VİZYONDA

Cem Yılmaz’la aynı filmdeyiz

“Cem Yılmaz ile birlikte bir filmimiz çıkacak ocakta. Orada Ediz’i oynuyorum, finalde gözüküyorum. Cem, çok efendi bir insan. Şile’de çalıştık. Çok sıcaktı. Bizi güneşten korumak için şemsiye tutan biri bile vardı. O derece titiz çalışan bir ekipti. Türk sinemasının geldiği aşamayı müşahede ettiğim için mutlu oldum. Bir de yeni nesil oyuncular bizi fersah fersah geçmiş. Son derece işlerine bağlılar.”