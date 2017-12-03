Pazartesi akşamları yayımlanan dizide Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazarcılık yapacak. Gerçek semt pazarında yapılan çekimlerde oyuncular halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Artık Çukur mahallesinin birer sakini olan âşıkların mahalleliyle iletişimi izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yamaç ve Sena, semt pazarının renkli ve samimi atmosferinde ilk tanıştıkları dönemdeki mutluluğu yeniden tadacak. 

BÜYÜK İLGİ
Ünlü oyunculara çekim sırasında  yoğun ilgi vardı. 