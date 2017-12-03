Pazartesi akşamları yayımlanan dizide Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazarcılık yapacak. Gerçek semt pazarında yapılan çekimlerde oyuncular halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Artık Çukur mahallesinin birer sakini olan âşıkların mahalleliyle iletişimi izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yamaç ve Sena, semt pazarının renkli ve samimi atmosferinde ilk tanıştıkları dönemdeki mutluluğu yeniden tadacak.
BÜYÜK İLGİ
Ünlü oyunculara çekim sırasında yoğun ilgi vardı.
İynemli ve Deniz tezgâh başında
03.12.2017 - 07:05 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 07:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin yeni bölümünde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte pazar tezgâhının başına geçecek.
Pazartesi akşamları yayımlanan dizide Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazarcılık yapacak. Gerçek semt pazarında yapılan çekimlerde oyuncular halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Artık Çukur mahallesinin birer sakini olan âşıkların mahalleliyle iletişimi izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yamaç ve Sena, semt pazarının renkli ve samimi atmosferinde ilk tanıştıkları dönemdeki mutluluğu yeniden tadacak.
Etiketler : çukur,çukur dizisi,Aras Bulut İynemli,Dilan Çiçek Deniz,
524437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/524437.aspx
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