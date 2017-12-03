Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi akşamları yayımlanan dizide Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazarcılık yapacak. Gerçek semt pazarında yapılan çekimlerde oyuncular halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Artık Çukur mahallesinin birer sakini olan âşıkların mahalleliyle iletişimi izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yamaç ve Sena, semt pazarının renkli ve samimi atmosferinde ilk tanıştıkları dönemdeki mutluluğu yeniden tadacak.



BÜYÜK İLGİ

Ünlü oyunculara çekim sırasında yoğun ilgi vardı.