Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Youtube’da yayınlanan “Hadi Be”nin konuğu, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk oldu. Sosyal medya kullanıcıların sorularını cevaplayan Özerk, şu açıklamalarda bulundu...

¥ İlk şarkımdan bu yana büyük bir değişim geçirdim. Bir kere besteciliğim çok gelişti, çok değişti.

¥ Kendimi yansıtabildiğim şarkıları yazıp, piyasada öyle ayakta kaldım. Bu sayede de insanlardan ‘bir duruşum’ olduğunu duyuyorum.

¥ Müzik piyasası biraz karışık bir camia. Böyle olduğu için yukarıya çıkarken, psikolojik ve psikiyatrik yönünün çok kuvvetli olması. O gücü kendine bulamadığın, üzüldüğün zamanlar çok olabiliyor. Kalıcılık çok zor. Kalıcı olabilmek için de güçlü olmak şart.

¥ Dedem Karşıyaka Spor Kulübü’nün kurucularından. Babamlar Karşıyakalı. Amcam Ateş Özerk de basketbol şube başkanıydı çok uzun yıllar. O yüzden, Karşıyaka takımını tutuyorum.