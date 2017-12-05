Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ogeday Girişken ile Adem Kılıççı'nın mücadele ettiği 'Survivor 2017' finali oylama sonuçları hakkında yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan flaş bir açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Ne olmuş? Adamın biri sonuçtan memnun olmamış, şikayet etmiş. Yıllardır yetkili kurumlardan gelen oylama sonuçlarını noter tespit ediyor, biz de açıklıyoruz. Noterden daha güvenli bir kurum var mı? Bize hile yaptınız diyen iftiracıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ilıcalı, iki yarışmacının oy oranlarını gösteren resmi belgeyi de takipçileriyle paylaştı.

C.S. isimli bir kişi, yurt içinden ve yurt dışından gelen oyların 15 dakikada sayılmasının mümkün olmadığını, 'Survivor ' noterinin evrakta sahtecilik suçu işlediğini öne sürmüştü.