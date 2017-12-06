Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta “Tarakçı Osman”’ diye tanınan ve 39 yıl önce hayatını kaybeden eserin bestecisi ve söz yazarı Osman Şan’ın 7 mirasçısı, eserin anonim olmadığını ifade ederek, 42 bin lira tazminat istedi. Mahkeme, BKM’nin izinsiz kullanım sebebiyle 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Şan’ın varisleri, aynı türküyü albümünde kullanan şarkıcı Serkan Kaya’nın yapımcısı olduğu Poll Menajerlik Film Müzik şirketine 15 bin liralık tazminat davası açtı.