Sivas’ta “Tarakçı Osman”’ diye tanınan ve 39 yıl önce hayatını kaybeden eserin bestecisi ve söz yazarı Osman Şan’ın 7 mirasçısı, eserin anonim olmadığını ifade ederek, 42 bin lira tazminat istedi. Mahkeme, BKM’nin izinsiz kullanım sebebiyle 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Şan’ın varisleri, aynı türküyü albümünde kullanan şarkıcı Serkan Kaya’nın yapımcısı olduğu Poll Menajerlik Film Müzik şirketine 15 bin liralık tazminat davası açtı.
‘Düğün Dernek’e 35 bin lira ceza
06.12.2017 - 06:28 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Entarisi Dım Dım Yar” adlı türküyü “Düğün Dernek” adlı sinema filminde izinsiz kullandığı iddiasıyla Yılmaz Erdoğan’ın ortak olduğu Beşiktaş Kültür Merkezine (BKM), 3 yıl önce dava açılmıştı.
Etiketler : Düğün Dernek,
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