Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver ve Meryem Uzerli’nin yer aldığı 'Öteki Taraf' filminin galası Vadiistanbul Avm’de gerçekleşti. Özcan Deniz’in başrol oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği, senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği gerilim-dram türündeki ilk filmi 'Öteki Taraf'ın galasına Gülenay Kalkan ve Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Neslihan Yeldan, Hakan Meriçliler ve Begüm Kütük'ün de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim katıldı. Özcan Deniz film gösterimi sırasında babası Sadık Deniz'in hasteneye kaldırıldığını haberini alınca galadan ayrılarak Maslak Acıbadem Hastanesi'ne koştu.

Milliyet