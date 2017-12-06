Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına güzel haber geldi. Her Çarşamba izleyicisi ile buluşan Diriliş Ertuğrul bu hafta da nefesleri kesecek. Diriliş 98.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Turgut Alp'i zehirleyen hain bulunacak mı? İntikam yemini eden Ertuğul Bey, Bahadır Bey'i öldürecek mi? Yeni fragmanı ile Turgut'un ölmeyeceği kesinleştiren Diriliş dizisi hayranlarını sevindirdi. İşte her bölümü nefes kesen Diriliş Ertuğrul hakkında merak ettikleriniz...



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul ilk iş olarak Aslıhan'ı ve Turgut'u zehirleyeni aramaya başlar. Şüpheli olan Esma'nın peşine düşerler ve Alpamış'ında işin içinde olduğunu öğrenirler.





ALPAMIŞ ÖLÜYOR

Alpamış'ı bulurlar ama Köpek bundan haberdardır. Bu nedenle Sadeddin Köpek, Alpamış'ın ölmesini emreder. Sadeddin Köpek'in adamları Alpamış'ı öldürür. Alpamış, Bahadır Bey'in alpidir. Bu nedenle Ertuğrul Bey, Bahadır Beyi sorguya çeker.

İlk başta Bahadır'dan şüphelenen Ertuğrul, yeni bölüm ikinci fragmanında ''bu işi yapacak tek kişi vardır'' dedi. Bu da Sadeddin'i akıllara getirir.

Öte yandan Titan obada olan kargaşayı güvercin yoluyla Ares'e haber verir.

Ares haberi alır ve çok sevinir. Türk obaları birbiriyle savaştığı vakit o da harekete geçmenin hazırlığını yapacaktır.

Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan 98. Bölüm 2. Fragmanında Turgut Alp ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı.

Bu görüntü ile dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Turgut'un ölmeyeceği kesinleşti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 97.BÖLÜMÜNDEN NELER OLDU?

Obaya dönen Ertuğrul, Hanlı Pazar’a gidip satışı durdurmuş ve Dündar’ın aldığı göç kararını da bozarak Kayıları gene eski düzenine kavuşturmuştu. Sultan’ın fermanıyla uç beyliği alametlerini Oğuz beylerinin önünde Emir Saadeddin’in elinden almıştı. İlk iş olarak satışı bozduğu esnada kendisine kılıç çeken ve iki Çavdar alpının ölümüne sebep olan Bahadır Bey’in oğlu Sancar’ı sürgün etmişti. Sultan tarafından tam yetki verilen Ertuğrul’un bundan sonraki hamleleri ne olacak? Kendisine tuzak kuranın Ares olduğunu Ares’e söyleyecek mi? Karacahisar Kalesi’ni fethedebilecek mi? Sultan tarafından Konya’ya çağırılan Emir Saadeddin’in bundan sonraki planı ne olacak? Tekfur Ares ile ittifakı devam edecek mi? Bahadır Bey’e karşı tavrı ne olacak? Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmesini engellemeye çalışacak mı? Ares, Ertuğrul’dan tuzak meselesini öğrenebilecek mi? Ertuğrul’a dostluk elini mi uzatacak yoksa savaş hazırlıklarına devam edip taarruza mı geçecek? Tehlikeli savaşçı Titan’a ne görevler verecek? Aslıhan, amcası Bahadır Bey ile olan beylik çekişmesinde onu yenebilecek mi? Bahadır Bey, Ertuğrul’un gelişinden ve oğlunun sürgün edilişinden sonra ne yapacak? Dündar’ın sürgün edilip ona destek veren beylerin beylikten azledilmesinden sonra Kayı obasında yeni düzen nasıl olacak? Yeniden Ertuğrul’un gölgesine giren Kayıları bundan sonra neler bekliyor?