Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da çekilen filmde Furkan Palalı, kadroya çekimlerden hemen önce sürpriz şekilde dâhil oldu. Filmde Palalı, Mevlâna’nın gençlik yıllarından bir kare ile izleyici karşısında olacak. Yapımını Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesinin üstlendiği, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, genel danışmanlığını Serdar Akar’ın yaptığı, senaryosunu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok’un yazdığı filmde Karatay’a Mehmet Aslantuğ, Ahi Evran’a Fikret Kuşkan, Noyan karakterine ise Yurdaer Okur hayat veriyor. Burcu Özberk’in Türkan, Alperen Duymaz’ın Kutay’ı canlandırdığı filmin kadrosunda ayrıca Bahadır Yenişehirlioğlu, Volkan Keskin, Cahit Kayaoğlu, Fırat Temir, Yusuf Aytekin ve Ece Yaşar gibi isimler de yer alıyor.