Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Miss Turkey güzellik yarışmasında attığı tweet nedeniyle birincilik tacı geri alınan Itır Esen, hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Itır Esen’ın twitter isimli sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşıma yer verildi.

“İroni olsun diye paylaştım”

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu paylaşımı hesabından kendisinin yaptığını, özel günlerde çok acı çektiğini ve psikolojisinin bozulduğunu hatta bu günlerde birçok antidepresan da kulladığını söylediği belirtildi. Söz konusu paylaşımın da tam özel gününe denk geldiğini ve 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye bu paylaşımı yaptığını söylediği kaydedildi.

İfadesinde şehitlere veya halkımızın herhangi bir kesimine yönelik hakaret kastının bulunmadığını söylediğine yer verilen iddianamede, kendisini düzgün ifade edememiş olduğu için bazı insanların, yapmış olduğu paylaşımı yanlış değerlendirmiş olabileceklerini beyan ederek atılı suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

Şüpheli Esen’in, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın sosyal bir kesimini alenen aşağıladığı vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Itır Esen’in “halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

2017 Miss Turkey güzeli seçilen Itır Esen, 15 Temmuz’un yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıkınca tacı geri alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başavcılığı tarafından birkaç vatandaşın şikayeti üzerine Itır Esen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelerek ifade veren Esen, paylaşımında hakaret kastının olmadığını belirterek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.