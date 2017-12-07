Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Engin Günaydın, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Rol aldığı Aile Arasında filmi vizyonda büyük başarı yakalayan oyuncu, ''Beklediğimiz bir sonuçtu. Seyircimize teşekkür ederiz'' dedi.

Uzun süredir dizilerde rol almayan Engin Günaydın bunun nedenini şöyle açıkladı: ''Dizi süreleri gerçekten çok uzun. Yat kalk, çekime git... Ben öyle bir hayat istemiyorum. Dizilerde rol almam için çok yüksek ücretler geliyor ama hayat kısa. Paran olabilir ama onu harcayacak zamanın olmadıktan sonra önemi yok.''

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