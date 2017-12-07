Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Serkan Kaya 1 ay önce çekilen ve 80 bin TL harcanan 'Kara Gözlüm'ün klibinin 1 dakikalık bölümünde Nur Yerlitaş'ı oynatmıştı.

Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki sözleri tepki alınca klip çöpe atıldı. 80 bin TL daha harcanıp yenisi çekildi.



NUR YERLİTAŞ ŞEHİTLER İÇİN NE DEDİ?

Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında modacıya tepkiler yağmıştı.

Şarkıcı Demet Akalın, Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabını takibi bırakmış, öte yandan 'Kara Gözlüm' şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçen Serkan Kaya, olay nedeniyle klibi yayınlamaktan vazgeçmişti. Şarkıcı Tuğba Ekinci de Nur Yerlitaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ajda Pekkan ve Öykü Serter de takipten çıkarmıştı.