Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

96. bölümüyle Total’de 16.40, AB’de 20.53 ve ABC 1’de 20.32 reyting oranları alarak bugüne kadar TV’de bir yapımın aldığı en yüksek reyting oranlarına sahip olan Diriliş Ertuğrul, 98. bölümüyle Total’de 16.52, AB’de 20.54 ve ABC 1’de 20.09 reyting oranları alarak kendi rekorunu kırdı.

Proje tasarımını, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Diriliş Ertuğrul kendi rekorunu yeniledi. Turgut Alp ve Aslıhan Hatun’un zehirlenerek ölüm döşeğine düştüğü, Ertuğrul Bey ve Alplarının panzehir arayışlarıyla ve yüksek gerilimli sahneleriyle izleyicileri bir kez daha ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin 98. Bölümü AB’de 20.54, ABC 1’de 20.09 ve TOTAL’de 16.52 reyting oranlarıyla bir kez daha kendi rekorunu kırdı. Bu oranlara göre önceki akşam iki kişiden biri yeniden Diriliş Ertuğrul’u izlemiş oldu.