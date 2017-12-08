Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını açıklamasına sanat dünyası da sessiz kalmadı. İslam dünyasından Trump’a tepki sesleri yükselirken, ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden çok sert açıklamalar yaptı. İşte, sanat dünyasının tepkileri...

Yıldız Tilbe: “Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Kudüs konusunda Allah’ın dediği olur, olmuştur ve olacaktır. Kudüs de, yeryüzü de içindekilerle beraber Allah’ındır.”

İBRAHİM TATLISES: “Ey Müslüman âlemi uyan! Bu Kâbe senin, kimselere verme, Kudüs’e sahip çık!”

ONUR SAYLAK: “Ben de Boston’u Amerika’nın başkenti ilan ediyorum... Edepsiz, şımarıklar...”

NİHAT DOĞAN: “Ya uyandırın Bedr’in aslanlarını ya da çağırın Kafkas kartallarını, söyleyin Selâhaddin Eyyûbi’ye Mescid-i Aksa ayaklar altında! Kudüs Müslümanlarındır. Ayasofya açılsın...”

FERMAN TOPRAK: “ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımışsa (!), bizim tanıdığımızda şu; Kudüs, Müslümanların; Tel Aviv de Filistin’in başkentidir... Abdestinizi tazeleyin; Ayasofya’da ibadet zamanı geldi!”

LARA: “Kudüs, müminlerin haremidir! Kudüs emanetimizdir! Biz var olduğumuz sürece Kudüs düşmeyecek!”

SİNAN ALBAYRAK: “Bugün kara bir sayfa açıldı. Kudüs’te, Filistin’de olanlar yarın bizim şehirlerimizde, kendi vatanımızda yaşayabileceğimiz acının sancılarıdır. Kudüs bizim şehrimizdir. Sesimizi oraya duyuralım. Bu sefer gözümüzü kaçırmayalım.”

ALİŞAN: “Kudüs, İsrail’in başkenti olamaz. Müslümanların ilk kıblesidir... Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Ayasofya Camii ibadete açılsın.”

ECE ERKEN: “Kudüs bizimdir, Müslümanlarındır! Müslümanların mübarek beldesi Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması kabul edilemez. Peygamber Efendimiz’in (sallallahü aleyhi vesellem) emaneti emanetimizdir.”

TUĞÇE TAYFUR: “Kudüs Müslümanlarındır. III. Dünya Savaşı’nı çıkarmaya çalışıyolar bence! Dinimizle sınamayın bizi, zararlı çıkarsınız.”