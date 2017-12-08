Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne olmasıyla birlikte 80 kilolara çıkan Yıldız Asyalı, kısa sürede zayıfladı. Asyalı “Oyunculuğa olan özlemimle 27 kilo verdim. Fakat bu kiloda ve formda kalmak çok güç. Yemek yemeyi seven biri olarak da zorlanıyorum. Kilo verirken bile bu kadar çaba harcamıyordum” dedi. Kilo verirken uzman tavsiyelerini can kulağıyla dinlediğini ifade eden ünlü oyuncu, formunu korumak için uzman birinden yardım isteyeceğini belirtti. Asyalı “Masa başı işi yapanla çok enerji tüketenin, aynı süreçte kilo probleminden kurtulması mümkün değil. Kişiye özel çalışmalar bana cazip geliyor” dedi.