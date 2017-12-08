Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakan Yılmaz önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katıldı. Hakan Yılmaz, daha sonra eşi Elif ile birlikte konaklamak için Etiler'de bir otele gitti. Çift otel lobisinde 3 kişinin saldırısına uğradı.

"SEN BENİ TANIMIYOR MUSUN?"

Yılmaz ve eşi, otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, korumasıyla birlikte Denizhan Vural ile birlikte arkadaşı Erdal Gökçe geldi. Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını' burada harcarım" dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı.



ÜNLÜ OYUNCUNUN EŞİNİN KAFASINA SERT BİR CİSİMLE VURDULAR

Bu sırada saldırganlar, Elif Yılmaz'ın kafasına da sert bir cisimle vurdu. Otel çalışanlarının araya girip dayağı durdurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bir süre sonra otele gelen polis, üç kişiyi gözaltına aldı. Denizhan Vural, koruması ve Erdal Gökçe, polis merkezine götürüldü.

SALDIRGANLAR SERBEST KALDI

Yüzü ve gözünün yanı sıra vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşan Hakan Yılmaz ile eşi hastanede tedavi edilip, darp raporu aldı. Ünlü oyuncu daha sonra karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Yılmaz ve eşinin şikayeti sonrası polis, otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İfadeleri alınan saldırganlar serbest bırakıldı.

İkilinin saldırıya uğramadan bir saat önce çektirdikleri fotoğraf