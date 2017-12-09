Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikâyetçi oyuncu Necati Şaşmaz ile avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu, Bircan İpek ve Cihad Zembat ile şikâyetçi Pana Filmi avukatları temsil etti. Necati Şaşmaz duruşmada şikâyetçi olduğunu belirterek “Ben iftira ve hakarete uğradım. Dizimizin yayın döneminde problemler oluştu. Avukatım aracılığıyla tazminat davası açtık” diye konuştu. Şaşmaz’ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu, şikâyetlerinin devam ettiğini belirterek “300 bin liralık tazminat davası açtık. Usulüne uygun davetiyeye rağmen gelmeyen sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, sanıkların davetiyeye rağmen duruşmaya katılmadıklarından açık adreslerinin tespiti yapılarak yargı çerçevesi dahilinde zorla getirilmeleri için müzekkere yazılmasına karar verdi.